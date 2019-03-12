شركة "نيسان" تُوقف إنتاج سيارات إنفنتي في بريطانيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ستُوقفُ شركة نيسان، إنتاج سيارات "إنفينيتي" في مصنعها في سندرلاند شمال شرق إنجلترا، بعد شهر من إلغائها خطط المصنع لإنتاج سيارة "اكس-تريل"، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وذكرت شركة "إنفينتيتي موتور" المتفرعة من نيسان في بيان أنها ستوقف إنتاج طرازات "كيو30" و"كيو إكس30" في سندرلاند بحلول منتصف 2019، في إطار عملية إعادة هيكلة عالمية وسط اضطرابات في قطاع السيارات لأسباب من بينها (بريكست).

وستتحول سيارات إنفينيتي إلى سيارات كهربائية ابتداء من 2021، بينما سيتم التوقف عن إنتاج السيارات العاملة بالديزل الملوثة للبيئة استجابة لطلب قوي من المستهلكين والجهات المنظمة لإنتاج وسائل نقل أكثر نظافة.

وستولي المجموعة اهتماما أكبر بزيادة حصتها في السوق في الولايات المتحدة والصين، كما ستتشارك في الموارد بشكل أكبر مع مجموعة نيسان الأم.

Advertisements

وتواجه شركات إنتاج السيارات تبعات قرار بريطانيا بالخروج من الاتحاد الأوروبي والتباطؤ الاقتصادي الصيني، والحرب التجارية المستمرة بين بكين وواشنطن.

وقللت شركة هوندا اليابانية لصناعة السيارات كذلك استثماراتها في بريطانيا، وتعتزم إغلاق مصنعها للسيارات في جنوب غرب إنجلترا في 2022، ما سيؤدي إلى فقدان 3500 شخص وظائفهم.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/ مارس، وسيصوت البرلمان البريطاني على اتفاق الخروج مساء، اليوم الثلاثاء.