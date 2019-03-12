الضفة: شهيد في مواجهات مع الاحتلال في سلفيت

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استشهد شاب من مدينة سلفيت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت مساء اليوم، الثلاثاء، بالتزامن مع اعتداءات الاحتلال على الأقصى المبارك وإغلاقه أمام المصلين.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشهيد هو محمد جميل عبد الفتاح شاهين (23 عامًا)، من سلفيت.

وأصيب شاهين، بعيار ناري في القلب ونقل إلى مستشفى سلفيت الحكومي لتلقي العلاج، ليتم الإعلان عن استشهاده بعد فترة قصيرة من دخوله المستشفى، متأثرًا بجروحه.

وكانت قوات الاحتلال التي داهمت مدينة سلفيت بأعداد كبيرة وتمركزت على مفارق بعض الطرق، قد استولت على عدد من كاميرات المراقبة من المنشآت والمحال التجارية.

وبحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني فإن طواقمها "تعاملت مع 40 إصابة بالمطاط والغاز المسيل للدموع خلال المواجهات في مدينة سلفيت"، وأوضحت أن "جميع الإصابات تم التعامل معها ميدانيًا".

