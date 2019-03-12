كابتن ومدرب أبناء عرعرة عارة: هدفنا الصعود من المكان الأول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ينافس فريق أبناء عرعرة عارة على الصعود إلى الدرجة الأولى، وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدرجة الثانية بالمنطقة الشمالية "ب" بفارق 7 نقاط حاليا عن المتصدر النادي الرياضي دبورية.

ويخوض أبناء عرعرة عارة مباراته المقبلة أمام أبناء كفر قرع، وفي المقابل لن يخوض النادي الرياضي دبورية هذه الجولة باعتبار أن لديه مباراة إضافية.

اللاعب وليد صيداوي

وبهذا الصدد، قال كابتن فريق أبناء عرعرة عارة، وليد صيداوي، في حديث لـ"عرب 48" إن "حققنا فوزا هاما جدا في المباراة الأخيرة أمام هبوعيل دالية الكرمل، وبفضل الله تمكنا من العودة إلى مسار الانتصارات".

وأضاف أنه "أكن كل الاحترام للاعبين على كل ما قدموه من مستوى رائع في المباراة الأخيرة".

Advertisements

وأشار إلى أننا "مستمرين نحو تحقيق هدفنا وهو الصعود من المركز الأول، وبدورنا سنبذل قصارى جهدنا من أجل حصد بطاقة الصعود مع نهاية الموسم".

ومن جانبه، ذكر مدرب أبناء عرعرة عارة، عيسى نجيدات، في حديث لـ"عرب 48"، أننا "تخطينا مباراة صعبة أمام فريق هبوعيل دالية الكرمل الذي يصارع من أجل البقاء في الدوري، وبدورنا وصلنا إلى المباراة على أتم الجاهزية وكل الاحترام للاعبين على ما قدموه من أداء رائع على أرضية الملعب".

وختم نجيدات بالقول إننا "سنافس على الصعود حتى الرمق الأخير، ونحن نتمنى أن نصل في نهاية المطاف لصدارة الدوري والصعود منها، وفي حال لم يحالفنا الحظ بذلك سنستعد بالشكل المطلوب للاختبارات على أمل تحقيق الصعود من خلالها".