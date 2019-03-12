انت الان تتابع تفاصيل خبر تقدم كبير بانتهاء الجولة الخامسة لمفاوضات طالبان وواشنطن في الدوحة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 12 مارس 2019 08:42 مساءً - أعلنت حركة طالبان الأفغانية، أن الجولة الخامسة من المفاوضات مع المبعوث الأمريكي لأفغانستان زلماي خليل زاد في الدوحة، شهدت تقدماَ كبيراَ في آلية انسحاب القوات الأمريكية.

وأوضحت الحركة في بيان لها عقب ختام المحادثات اليوم الثلاثاء، أن مفاوضات الدوحة شهدت تقدماً كبيراً، في آلية انسحاب القوات الأمريكية والفترة الزمنية التي تحتاجها.

كما نفت طالبان مناقشة وقف إطلاق النار، أو بدء محادثات مع الحكومة الأفغانية.

وكان وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، أكد اليوم أنه تم إحراز تقدم في محادثات السلام الجارية في قطر بين حركة طالبان، والولايات المتحدة.

جاء ذلك في كلمة لقريشي خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الألماني هايكو ماس، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

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وأوضح قريشي أن"باكستان شجعت جميع الأطراف داخل أفغانستان على الجلوس معاً وإجراء حوار مفيد بين الأفغانيين".

وتستمر المحادثات منذ أكثر من أسبوعين بين المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، وممثلين عن حركة طالبان، في العاصمة القطرية الدوحة.

وكانت الولايات المتحدة طلبت من باكستان بذل جهودها لإيجاد سلام مع طالبان، بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاماً، وفق أسوشييتد برس.

وتصر طالبان على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان كشرط أساسي للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية.

وكانت طالبان أعلنت مراراً رفضها الدخول في أي حوار مع الحكومة الأفغانية باعتبارها "تابعة" للولايات المتحدة.