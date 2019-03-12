مفاجأة.. ماذا وجدت فرق البحث في موقع سقوط الطائرة الإثيوبية

الخليج 365/ بغدادأعلنت جمعية الصليب الأحمر الإثيوبي أنها لم تجد حتى الآن شيئا يشبه جسم الإنسان بل كل ما وجدته قطع من أعضاء مختلفة، في موقع تحطم الطائرة "بوينغ 737 ماكس 8".

وقال سلمون علي، المسؤول في جمعية الصليب الأحمر الإثيوبي إن فريق البحث لم يعثر على شيء يشبه جسم الإنسان بل إن كل ما عثروا عليه ليس إلا أعضاء مقطعة وممزقة بأحجام صغيرة، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.



وأضاف أن هناك العديد من البلدان التي شاركت في عملية جمع جثامين الضحايا.

من جانبها، قالت وكالة الأنباء الإثيوبية إن الطائرة دخلت تحت باطن الأرض بعمق 15 مترا.

وذكر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن الطائرة الإثيوبية التي تحطمت، والتي لم يكن مضى على تسلمها سوى أربعة أشهر، تذكر بسيناريو سقوط طائرة "ليون إير" الإندونيسية من الطراز نفسه التي تحطمت بعد تسلمها بنحو شهرين فقط.

ففي تشرين الأول الماضي، تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران "ليون إير" الإندونيسية في بحر جافا، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ، عددهم 189 شخصا.

وتحطمت الطائرة الاثيوبية بعد دقائق من إقلاعها، اول امس الأحد، في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي، مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا.

