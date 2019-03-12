بايدن يلوح بخوض انتخابات الرئاسة ضد ترامب

لوح جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، إلى إمكانية الدخول في سباق الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2020 ضد الرئيس دونالد ترامب.



وقال بادين، عضو الحزب الديمقراطي، أمام مجموعة من أنصاره من رجال الإطفاء كانوا يدعونه إلى الترشح، إن "تمنياتهم" يمكن أن تتحقق، في إشارة منه في التفكير للدخول في هذا السباق.

وهتف رجال الإطفاء الذين تجمعوا في واشنطن، في إطار مؤتمر ألقى فيه الديمقراطي بايدن خطاباً طويلاً "انطلق يا جو، انطلق يا جو". كما حملوا لافتات بالكلمات نفسها.

وأضاف بايدن قائلاً: "أقدر الطاقة التي أبديتموها عندما وصلت إلى هنا. احتفظوا بها فترة أطول، يمكن أن أحتاج إليها في الأسابيع المقبلة"، منتزعاً موجة تصفيق.

ويعد بايدن، الاسم الكبير في الحزب الديمقراطي، مرشحاً منذ أشهر للانضمام إلى سباق الترشح الديمقراطي.

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وقد بدأ سباق أرقام التبرعات في الحملات الانتخابية لسباق الرئاسة الأمريكية 2020 في الظهور خصوصاً بعد إعلان السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز خوضه الانتخابات مؤخراً.





على غرار الرئيس دونالد ترامب دخل ساندرز الساحة السياسية دون أن يكون لديه انتماء حزبي عندما بدأت الانتخابات التمهيدية لاستحقاق 2016 الرئاسي، لكنه كاد يتفوق على كلينتون.

وحظي بدعم معنوي من الليبراليين الشباب عبر دعواته لتقديم رعاية صحية شاملة لجميع الفئات، وتحديد الحد الأدنى للأجور عند 15 دولاراً في الساعة، ومجانية التعليم الجامعي.

وكان ساندرز نائباً في البرلمان حتى عام 2006 عندما تم انتخابه لتولي مقعد في مجلس الشيوخ، وأعيد انتخابه في 2012 و2018.