نائب البشير للسيسي: نثمن دعم مصر لاستقرار السودان

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، الفريق أول عوض بن عوف النائب الأول للرئيس السوداني ووزير الدفاع، والفريق أول صلاح قوش مدير جهاز المخابرات السودانية.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي أكد اهتمام القاهرة بمواصلة تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسوادن على مختلف الأصعدة، مرحبا بلقاء عوض بن عوف، طالباً نقل تحياته إلى الرئيس السوداني عمر البشير.



من جانبه، أشاد النائب الأول للرئيس السوداني بالجهود القائمة للارتقاء بأواصر التعاون المشترك بين البلدين، خاصةً من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة للقيادة السياسية وكبار المسؤولين من الجانبين، مثمناً في السياق ذاته الدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان، ومعرباً عن تطلع بلاده للاستفادة من الدور الريادي لمصر بالمنطقة وتجربتها التنموية الملهمة.

وأضاف راضي، في بيان، أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويات كافة، حيث تم تأكيد أهمية إتمام مشروع الربط الكهربائي بين الجانبين، وكذلك الدراسات الخاصة بمشروعات السكك الحديدية بينهما.