انت الان تتابع السجن 10 سنوات اضافية لمحامية ايرانية ناشطة في مجال حقوق الانسان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

المحامية نسرين سوتوده وزوجها رضى خاندان في منزلهما بطهران في 18 سبتمبر 2013

حكم على المحامية الايرانية المدافعة عن حقوق الإنسان، وتمضي عقوبة السجن خمس سنوات، نسرين سوتوده بالسجن عشر سنوات اضافية وب 148 جلدة كما اعلن الثلاثاء زوجها رضا خاندان.

وقال خاندان لوكالة فرانس برس انه حكم عليها "بالسجن عشر سنوات" بسبب "التحريض على الفجور".

وأوضح ان زوجته ملاحقة بسبع تهم جمعت في ملف واحد، وأنه حكم عليها بالسجن 33 عاما.

وذكر خاندان ان "عقوبة السجن الاطول وحدها تطبق".

والى ذلك يضاف، كما قال، حكم ال 148 جلدة لان سوتوده وصلت الى المحكمة في السابق من دون حجاب مخالفة بذلك القانون الايراني الذي يفرض على النساء تغطية رؤوسهن في الاماكن العامة.

Advertisements

وقال خاندان ان زوجته التي تبلغ الخامسة والخمسين من العمر والمسجونة منذ حزيران/يونيو 2018، قد أبلغت بالحكم عليها بالسجن.

وقال محمد موغيمي، أحد المحامين عن سوتوده، انها قررت الا تحضر الى المحكمة، لأنها تعتقد ان الاجراءات الجارية لا توفر الشروط "لمحاكمة عادلة".

من جهة اخرى، دان الاتحاد الأوروبي الثلاثاء الحكم بالسجن سبع سنوات على سوتوده، داعيا إلى "مراجعة فورية" للقضية.

وأفاد أن سوتوده، الحاصلة على جائزة ساخاروف عام 2012 من البرلمان الأوروبي، لم تحظ بمحاكمة عادلة امام محكمة الثورة في طهران مشددا على ضرورة احترام حقها في استئناف الحكم.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن "الحكم الصادر بحق سوتوده بالسجن سبع سنوات يعد تطورا مقلقا".