الان تتابع الإمارات تعرب عن أسفها لقرار الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة ضريبيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن أسفها لقرار الاتحاد الأوروبي إدراجها في قائمة الدول غير المتعاونة في المجالات الضريبية، مؤكدة أن هذه الخطوة جاءت على الرغم من التعاون الكبير والوثيق الذي أظهرته مع الاتحاد الأوروبي وسعيها الحثيث لتلبية كافة المتطلبات الخاصة بهذا الشأن.
واستمراراً لنهجها الراسخ في ذلك، تؤكد دولة الإمارات حرصها الدائم على تطبيق أعلى درجات الشفافية في المجالات الضريبية والتزامها المستمر بالإجراءات الدولية المتبعة على الصعيدين المحلي والدولي، بما في ذلك معايير “منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية” والاتحاد الأوروبي في المجال الضريبي.
وتأكيداً على إيفائها بالتزاماتها قامت دولة الإمارات بتزويد الاتحاد الأوروبي بجدول زمني مفصل يتضمن سلسلة الإجراءات التي يتم تنفيذها وبما يتوافق مع الإجراءات القانونية السيادية والمتطلبات الدستورية.
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