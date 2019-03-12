الان تتابع مذبحة جديدة للحوثيين.. قتل زوجة وأولاد وأخوات قيادي في حزب الإصلاح والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أفادت وسائل إعلام يمنية أن مليشيا الحوثي نفذت مذبحة جديدة اليوم الثلاثاء في حجور بقتل زوجة وأولاد وأخوات القيادي في حزب الإصلاح محمد الهادي. وأكدت تقارير يمنية أن مليشيا الحوثي لم تترك أحدا حيا من أسرة الهادي بعدما استهدفتهم جميعا في حجور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مذبحة جديدة للحوثيين.. قتل زوجة وأولاد وأخوات قيادي في حزب الإصلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.