نائب وزير الخارجية اليمني: الأمم المتحدة يجب أن تعمل على تنفيذ اتفاق الحديدة وليس إعادة التفاوض كما يسعى الحوثيون

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال نائب وزير الخارجية اليمني، محمد عبدالله الحضرمي، إن الأمم المتحدة يجب أن تعمل على تنفيذ اتفاق الحديدة وليس إعادة التفاوض كما يسعى الحوثيون.

وأضاف الحضرمي، في تصريحات صحفية، أن الحوثيين لا يزالون يتلكؤون ويصرون على الخروقات ولا يريدون عمل الخطوة الأولى.

وتابع أن الجانب اليمني ممثل الشرعية سيبذل قصارى جهده من أجل إعادة الحديدة بالطريقة التي اتفقنا عليها في ستوكهولم.