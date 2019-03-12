الان تتابع بعد انتهاكات الحوثي.. مجلس الأمن يبحث عن الأمان لـ”بعثة الحديدة” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أبدى سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، قلقهم البالغ بسبب عدم تنفيذ اتفاق “ستوكهولم”، الموقع في ديسمبر الماضي بمملكة السويد بين الحكومة اليمنية والحوثيين، بما في ذلك إعادة انتشار القوات في الموانئ ومدينة الحديدة، تبادل الأسرى والمعتقلين، والاتفاق بخصوص تعز.

ودعا سفراء (الصين، فرنسا، روسيا، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية) لدى اليمن في بيان مشترك، إلى ضمان قيام بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة بعملها في أمان ودون تدخل، كما حثوا الأطراف على تنفيذ الاتفاق بحسن نية ودون تأخير أو استغلال.

وأكدوا دعمهم وبقوة جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفيثس، ورئيس بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، مايكل لوليسغرد، لضمان أسرع تنفيذ ممكن للترتيبات المتفق عليها في ستوكهولم لإعادة الانتشار من موانئ ومدينة الحديدة.

ورحب البيان، بالاقتراح الأخير المقدم إلى الحكومة اليمنية والحوثيين لتسهيل تنفيذ اتفاق الحديدة، وحث الطرفين على البدء في تنفيذ الاقتراح بحسن نية بدون المزيد من التأخير ودون السعي لاستغلال عمليات إعادة الانتشار من قبل الجانب الآخر.

Advertisements

كما عبر عن القلق إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن، بما في ذلك قصف مطاحن البحر الأحمر والقتال العنيف في محافظة حجة، من قبل الحوثيين.

وجدد سفراء الدول الاعضاء في مجلس الأمن، التأكيد على الالتزام بحلِ سياسيِ شامل يستند إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها والوثائق الختامية لمؤتمر الحوار الوطني اليمني.

يذكر أن ميليشيا الحوثي الانقلابية، ما زالت مستمرة في عرقلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم الذي ينص على انسحابها من موانئ ومدينة الحديدة، بعد حوالي ثلاثة أشهر من التوقيع، وسط ضغوط ومحاولات أممية ودولية لإحراز تقدم في بنود الاتفاق.

واستهدفت ميليشيا الحوثي الانقلابية، الثلاثاء، بصواريخ الكاتيوشا، فريق الحكومة اليمنية في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار وفق اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة غرب البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر في الفريق الحكومي (لم تسمه)، قوله إن “ميليشيا الحوثي استهدفت الفريق الحكومي بصواريخ كاتيوشا أثناء اجتماع اللجنة بالقادة الميدانيين في الحديدة لغرض الاستعداد لتنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار بناء على ما تم الاتفاق عليه مع المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفثس والحكومة الشرعية”.