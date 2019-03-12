الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في مدينة سلفيت بالضفة الغربية

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

علنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، عن استشهاد شاب، بعد إصابته برصاصة مباشرة في القلب، خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها لمدينة سلفيت (شمال القدس المحتلة).

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب، أن الشهيد هو محمد شاهين (23 عامًا) من مدينة سلفيت ، وصل إلى مشفى “سلفيت” الحكومي، وكانت حالته “حرجة للغاية”.

وفي السياق ذاته، قالت جمعية “الهلال الأحمر”، إن طواقمنا تعاملت مع 40 اصابة بالمطاط والغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مدينة سلفيت.

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وأشارت إلى أن جميع الإصابات تم التعامل معها ميدانياً، بالإضافة إلى إصابة بالرصاص أعلنت وزارة الصحة عن استشهاده.

وكانت قوات الاحتلال التي داهمت مدينة سلفيت بأعداد كبيرة وتمركزت على مفارق بعض الطرق، استولت على عدد من كاميرات المراقبة من المنشآت والمحال التجارية.