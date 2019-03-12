البيت الأبيض يعلن تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بإيران عاما آخر

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بإيران لمدة عام واحد، حسبما ذكرت “سكاي نيوز”.

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وفي 14 نوفمبر عام 1979 أصدر رئيس الولايات المتحدة القرار التنفيذي رقم 12170 لمواجهة التهديد غير الاعتيادي ضد الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد الأمريكي باعتبارها حالة طوارئ وطنية تجاه إيران”.

وانقطعت العلاقات بين واشنطن وطهران بعد ما يسمى بالثورة الإيرانية عندما اقتحم مجموعة من الثوريين مقر السفارة الأمريكية بعد أن تغلبوا على حرسها، وقاموا باحتجاز 52 دبلوماسيا أمريكيا كرهائن لمدة 444 يومًا من 4 نوفمبر 1979- 20 يناير 1981.

وبدأت منذ تلك الحادثة فرض حالة الطوارئ بشأن إيران، حيث اعتبرت الولايات المتحدة إيران بمثابة تهديد استثنائي لأمن الولايات المتحدة القومي وسياستها الخارجية واقتصادها.