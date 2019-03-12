السعودية .. تشييع مهيب لجثمان الأمير السعودي فيصل بن بدر

جرى اليوم الثلاثاء، في المملكة العربية السعودية، تشييع جثمان الأمير السعودي، الراحل، فيصل بن بدر بن فهد آل سعود، بمشاركة عدد كبير من الأمراء والمسؤولين السعوديين .
وأعلن الديوان الملكي السعودي، مساء أمس، وفاة الأمير الشاب، فيصل بن بدر بن فهد آل سعود، مما شكل صدمة لأقاربه وأصدقائه وجمهور كرة القدم الكبير الذي يعرف الراحل من خلال علاقته بنادي النصر.
وتقدم تشييع جثمان الأمير فيصل، وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وأمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وأمراء بارزون آخرون من الأسرة الحاكمة، في أداء الصلاة على جثمان الأمير الراحل في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
وحضر مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وعدد من رجال الدين والأمن أداء الصلاة قبل نقل الجثمان إلى المقبرة لدفنه بحضور أسرته، يتقدمهم والده الأمير بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن وإخوته، عبدالعزيز ومحمد وسعود وخالد.
والأمير الراحل هو فيصل بن بدر بن فهد بن سعد بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، وينتمي لفرع الأمير سعد، شقيق الملك المؤسس للسعودية، عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود.
وعاش الأمير الراحل حياته الشخصية بعيداً عن الأضواء، ويعرف منها زواجه قبل نحو عام من ابنة الأمير بدر بن فهد بن سعود الكبير في حفل عائلي، حضره وقتها عدد كبير من أبناء الأسرة والأصدقاء.
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