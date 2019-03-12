الشرطة تلاحق اثنين من المشتبه بهما في ساحل في كينيا

يلاحق ضباط الأمن الكينيون اثنين من المشتبه والذين فروا من غارة الأسبوع الماضي في ساحل كينيا.

وقال قائد شرطة كويل توم أوديرو إن جمعة موينجو أثمان ، 26 عاماً ، وسليم محمد راشد ، 21 عاماً ، كلاهما من أعضاء حركة الشباب المتمركزة في الصومال.

وتشير التقارير إلى أنه تم توجيه تهم إليهما في قضايا تتعلق بالإرهاب في مومباسا ، لكن تم إطلاق سراحهما في 2016

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وأضاف أوديرو قائلا " لم نلق القبض على أحد بعد ، لكننا كثفنا بحثنا"

وقال إنه يعتقد أن المشتبهين تسللوا إلى كينيا من الصومال عبر لامو العام الماضي وكانوا يقيمون في مومباسا قبل أن ينتقلوا إلى نغومبيني بمقاطعة كوالي في يناير.

وقالت الشرطة الكينية إن الاثنين درسا في تركيا وتلقيا تدريبات عسكرية في سوريا.