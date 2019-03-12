الرياض: زيارة الجبير للهند وباكستان لتهدئة المنطقة

أكدت السعودية اليوم الثلاثاء، أن زيارة وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير إلى باكستان والهند، كانت للتهدئة وتجنب اضطراب المنطقة.

وأدى الجبير، زيارةً قصيرة، إلى الهند، تطرقت لقضايا المنطقة والتعاون الثنائي.

وزار الجبير في نهاية فبراير (شباط) الماضي باكستان، بعد جولة آسيوية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، شملت الباكستان والهند.

وتصاعدت حدة التوتر بين الجارتين النوويتين الأسابيع القليلة الماضية بعدما إعلان جماعة "جيش محمد" الإسلامية، التي يشتبه في أنها تنطلق من باكستان، مسؤوليتها عن هجوم في فبراير (شباط) الماضي، أسفر عن مقتل 40 جندياً هندياً في الجانب الخاضع لسيطرة الهند من كشمير.

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ولاحقاً، أعلنت الهند قصف أهداف داخل باكستان، وقالت إنها استهدفت مركز تدريب للإرهابيين المسؤولين عن الهجوم.

ويشهد القسم الخاضع لسيطرة الهند حركة انفصالية منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

وأدت العنف فيها إلى مقتل أكثر من 44500 شخص من المسلحين، وقوات الأمن، والمدنيين.

وتتهم الهند باكستان بدعم وتشجيع المسلحين وقادة الانفصاليين في كشمير، الاتهامات التي تنفيها باكستان، التي تعتبر الانفصاليين مناضلين من أجل الحرية.