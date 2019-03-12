تركى آل الشيخ يعلن وفاة والدته من الرضاعة

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركى آل الشيخ عن وفاته والدته من الرضاعة نورة بنت عبد الله بن صالح الراشد . وكتب المستشار تركى آل الشيخ عبر موقع "تويتر": "انتقلت والدتي من الرضاعة "نوره بنت عبدالله بن صالح الراشد" لرحمة الله.. أسأله سبحانه أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته .. إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيِه رَاجِعُوْن"

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