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تركيا تناقش مع روسيا وأمريكا هجوماً محتملاً في سورية

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جدة - خالد شويل - رويترز (أنقرة)

نقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية ناديدة شبنام أكطوب، اليوم (الثلاثاء)، إن بلادها تبحث مع روسيا والولايات المتحدة هجوماً عسكرياً محتملاً في منطقة بشمال شرق سورية يسيطر عليها مقاتلون أكراد.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال الأسبوع الماضي إن القوات الروسية ستبدأ دوريات في منطقة الحدود خارج محافظة إدلب السورية، وإن القوات التركية ستبدأ دوريات داخل المنطقة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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