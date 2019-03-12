شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تناقش مع روسيا وأمريكا هجوماً محتملاً في سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (أنقرة)

نقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية ناديدة شبنام أكطوب، اليوم (الثلاثاء)، إن بلادها تبحث مع روسيا والولايات المتحدة هجوماً عسكرياً محتملاً في منطقة بشمال شرق سورية يسيطر عليها مقاتلون أكراد.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قال الأسبوع الماضي إن القوات الروسية ستبدأ دوريات في منطقة الحدود خارج محافظة إدلب السورية، وإن القوات التركية ستبدأ دوريات داخل المنطقة.