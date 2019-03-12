شكرا لقرائتكم خبر عن السراج: استمرار تقديم السلاح لأطراف الصراع في ليبيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (طرابلس)

أبلغ رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، السفراء الأوروبيين لدى ليبيا بانزعاجه من استمرار تقديم السلاح لأطراف الصراع (في ليبيا) بما يسهم في تعقيد وإطالة عمر الأزمة، منتقدًا في الوقت ذاته التدخلات السلبية لبعض الدول.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السراج اليوم (الثلاثاء) بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس مع عدد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية لدول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى ليبيا.