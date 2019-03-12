وزيرة خارجية النمسا تبدأ زيارة إلى موسكو

بدأت وزيرة الخارجية النمساوية كارين كنايسل زيارة رسمية إلى روسيا اليوم الثلاثاء.
وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية إن كنايسل بدأت على الفور محادثاتها في موسكو مع ممثلين عن المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان
وأشار البيان إلى أن كنايسل ستجري محادثات لاحقة مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف حول العلاقات الثنائية، ومنتدى سوتشي للحوار والذي يضم
رموز المجتمع المدني في النمسا وروسيا حيث سيتم توقيع بيان مشترك بهذا الشأن.
يذكر أن سيرجي لافروف سوف يزور فيينا بعد غد الخميس المقبل للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة حول مكافحة المخدرات كما يلتقى في نفس اليوم الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين.
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