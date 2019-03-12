موسكو: مذكرة روسية لأوكرانيا تحدد انتهاكاتها لمعاهدة الصداقة بينهما



أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنها بعثت مذكرة رسمية إلى كييف، أوضحت فيها الخطوط العريضة لانتهاك أوكرانيا لمعاهدة الصداقة مع روسيا.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا انتهكت المادة 6 من المعاهدة، والتي تتعهد فيها الأطراف بعدم الدخول في أي اتفاقات مع دولة ثالثة ضد الطرف الآخر

وعدم السماح باستخدام أراضيها على حساب أمن الجانب الآخر.وأوضح البيان أن أوكرانيا انتهكت المادة، التي بموجبها يضمن الطرفان حماية الهوية العرقية والثقافية واللغوية والدينية للأقليات القومية على أراضيها وتهيئة الظروف المواتية لتعزيز هذه الهوية، والتي تتعهد أيضابتعزيز خلق تكافؤ الفرص والظروف لدراسة اللغة الروسية في أوكرانيا واللغة الأوكرانية في روسيا.وأشار البيان إلى أن هذه الانتهاكات تعد كافية لتقييم واقعي لمدى انتهاك المعاهدة، داعيا أوكرانيا للالتزام بمعاهداتها الثنائية والدولية بالفعل لا بالقول.يذكر أن الرئيس الأوكراني وقع في ديسمبر الماضي 2018 قانونا بشأن إنهاء سريان مفعول معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة بين أوكرانيا وروسيا، اعتبارا من يوم 1 أبريل عام 2019.