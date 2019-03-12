مادورو يتهم ترامب بتدبير مؤامرة "شيطانية" لإجباره على التنارل عن السلطة

ذكرت صحيفة جارديان البريطانية اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة قالت إنها ستسحب جميع الموظفين الدبلوماسيين المتبقين من فنزويلا، حيث اتهم الرئيس نيكولاس مادورو الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتدبير مؤامرة "شيطانية" لإجباره على التنارل عن السلطة عن طريق شل نظام الكهرباء في البلاد بهجوم "كهرومغناطيسي".

لكن في خطاب تليفزيونى على مستوى البلاد مساء أمس الاثنين، أشار مادورو بأصابع الاتهام إلى البيت الأبيض، في فيما وصفه النقاد بأنه محاولة ساخرة لتجاهل الانتقادات الموجهة لمسؤولية نظامه.

وقال مادورو "لقد جاءوا باستراتيجية حرب من النوع الذي لا يفكر فيه سوى هؤلاء المجرمون، الذين خاضوا الحرب ودمروا شعب العراق وليبيا وأفغانستان وسوريا"، كما زعم أن الولايات المتحدة قامت بالهجوم و التواطؤ مع "دمى ومهرجين" من المعارضة الفنزويلية من أجل خلق "حالة من اليأس وانتشار واسع النطاق للنزاع".

أعلن مادورو "النصر ملك لنا، ما يمكن أن تكون متأكداً منه هو أنه في وقت قريب إلى حد ما في الأيام المقبلة، سنفوز في

هذه المعركة بشكل نهائي سننتصر وسنفعل ذلك لصالح فنزويلا، سنفعل ذلك من أجل وطننا، سنفعل ذلك بسبب حق شعبنا في السعادة".

وقد أوضحت الصحيفة أن مايك بومبو وزير الخارجية الأمريكى، أعلن قرار إخلاء السفارة الأمريكية في كاراكاس عاصمة فنزويلا الدولة المنكوبة بالأزمات، في وقت متأخر من أمس الاثنين.

وقال جوان جوايدو زعيم المعارضة الذي يقاتل لإسقاط مادورو، لقناة سي إن إن يوم الأحد الماضى: "إننا في منتصف كارثة ليست نتيجة إعصار وهذا ليس نتيجة لكارثة تسونامي، إنه نتاج عدم الكفاءة وعدم القدرة والفساد لنظام لا يهتم بحياة الفنزويليين".

تابع جوايدو قائلاً: "لقد انهارت فنزويلا بالفعل بالفعل ... يمكنك القول أن فنزويلا قد انهارت بالفعل".

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وقالت آنا فيريرا الناشطة الطلابية في كاراكاس للصحيفة: "إنهم يرحلون حولها ويقولون إن هذا كان تخريبًا وكيف تخرب الولايات المتحدة دائمًا الأشياء

وتذهب الإمبراطورية ضد فنزويلا. لكنهم لم يقدموا أي تفسير".

أضافت فيريرا: "إنهم دائمًا ما يصنعون قصصًا لشرح عيوب النظام، هذا أمر سيء، وقالت إنها تخشى أن يقبل الكثيرون برواية مادورو لأن التعطيل قد أطاح بأنظمة الاتصالات في جميع أنحاء البلاد، مما أعطى إدارته حكراً على معلومات".

كما ذكر ديميتريس بانتولاس المحلل السياسي المقيم في كاراكاس، إن مادورو بدا "قلقًا ويائسًا للغاية" خلال لقائه التلفزيونى أمس، مما يشير إلى أن الوضع مرير ، كما كتب بانتولاس "إن الحكومة لا تسيطر على الموقف وليس لديهم أي خطة أو استراتيجية".

يذكر أن مادورو ظل يناضل من أجل البقاء السياسي منذ ينايرالماضى، عندما أعلن جوايدو نفسه كزعيم شرعي لفنزويلا وتم الاعتراف به بسرعة كرئيس مؤقت من قبل عشرات الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة وبريطانيا.

يعتقد خصوم مادورو السياسيون وكثير من المتخصصين أن التعتيم الوطني المأساوي الذي وقع يوم الخميس الماضي والذي لم يتم حله بعد هو نتيجة لسنوات من سوء الإدارة والفساد وعدم الكفاءة.

إن خصوم مادورو العديدين الذين يلومونه على الانهيار الاقتصادي المدمر الذي تسبب في أشد أزمة هجرة في تاريخ أمريكا اللاتينية الحديث، كما يسخرون من مزاعمه بأن انقطاع التيار الكهربائي هو جزء من مؤامرة بالبيت الأبيض.