اعتقال 3 من العناصر الرئيسية في طالبان بشمال أفغانستان

اعتقلت الاستخبارات الأفغانية ثلاثة من العناصر الرئيسية في حركة طالبان، خلال عملية قامت بها في إقليم بغلان شمالي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الافغانية عن مديرية الامن الوطني (الاستخبارات الافغانية) القول، إنه قد تم

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ضبط العناصر الثلاثة أثناء عملية قامت بها القوات الخاصة التابعة لها.

وأضاف البيان أن أحد المعتقلين كان عضوا في شبكة الاستخبارات التابعة لطالبان في بغلان، كما

قام معتقل آخر باختراق جهاز الشرطة وعمل كضابط تجنيد في قيادة شرطة بغلان، بالاضافة إلى العنصر الثالث، الذي كان يعمل سائقا وشارك في أنشطة تدميرية وفي جمع معلومات متعلقة بالمؤسسات العسكرية والأمنية.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها طالبان، على التقرير حتى الآن.