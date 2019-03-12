اعتقال 3 من العناصر الرئيسية في طالبان بشمال أفغانستان

اعتقلت الاستخبارات الأفغانية ثلاثة من العناصر الرئيسية في حركة طالبان، خلال عملية قامت بها في إقليم بغلان شمالي البلاد.
ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الافغانية عن مديرية الامن الوطني (الاستخبارات الافغانية) القول، إنه قد تم
وأضاف البيان أن أحد المعتقلين كان عضوا في شبكة الاستخبارات التابعة لطالبان في بغلان، كما
ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة، ومن بينها طالبان، على التقرير حتى الآن.
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