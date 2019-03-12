استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بجروحه وسط قطاع غزة

استشهد شاب فلسطيني أمس الإثنين، من دير البلح، متأثرًا بجروح أصيب بها في الأول من الشهر الجاري في هجوم شنه جنودصهاينة على تجمعات شعبية فلسطينية شرق البريج وسط قطاع غزة بفلسطين المحتلة.
واستشهد الشاب متأثرًا بجروحه الخطيرة، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه وإصابته برصاصة في الظهر خلال مشاركته في مسيرات العودة التي ينظمها الفلسطينيون الذي ابعدتهم سلطات الاحتلال من بلداتهم للمطالبة بالعودة.
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