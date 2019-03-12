دبلوماسي أمريكي: نريد اتفاق سلام في أفغانستان وليس انسحابًا

قال القائم بأعمال السفير الأمريكي بالأمم المتحدة جوناثان كوهين، إن الإدارة الأمريكية سعت للتوصل إلى اتفاق سلام شامل في أفغانستان، وليس اتفاقية انسحاب.
وأضاف أن الاتفاق يجب أن يضمن ألا تصبح أفغانستان مرة أخرى منبرا للإرهاب العابر للحدود، لافتا إلىأن الولايات المتحدة تضغط من أجل إنهاء قتل الأفغان.
ونقلت وكالة أنباء "بجفاك" الأفغانية عن السفير جوناثان قوله، إن الاصلاحات الانتخابية الأفغانية التي لها جدول زمني واقعي وحازم، يتم تنفيذها بالتشاور
وأوضح أن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لدعم الاستعدادات لإجراء انتخابات ذات مصداقية وتشجيع الحكومة الأفغانية على مواصلة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية.
وخلال حضوره جلسة إحاطة لمجلس الأمن حول الوضع الحالي في أفغانستان، دعا السفير الأمريكي إلى استخلاص الدروس من الانتخابات البرلمانية والدورات السابقة.
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