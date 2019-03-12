تحطم طائرة بالصين ومقتل الطيارين

أعلنت وزارة الدفاع الصينية مقتل طيارين اثنين جراء تحطم طائرة تابعة للبحرية الصينية خلال أعمال تدريب اليوم الثلاثاء.

ووفقاً للبيان، فقد تحطمت الطائرة في منطقة "ليدونج لي" ذاتية الحكم، على جزيرة هاينان الجنوبية.

وجرى فتح تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

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