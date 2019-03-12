ماكرون يدعو إلى فترة انتقالية "معقولة" في الجزائر

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء، إن قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة التراجع عن الترشح لعهدة خامسة يفتح فصلاً جديداً في تاريخ الجزائر ودعا إلى فترة انتقالية "لمدة معقولة".

وأعلن بوتفليقة مساء أمس الاثنين التراجع عن الترشح وتأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في أبريل ووعد بإجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية في الجزائر.

ولم يقدم ماكرون تفاصيل عما يعتبره "مدة معقولة" للفترة الانتقالية.