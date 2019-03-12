استشهاد فلسطيني متأثراً بجروح في مواجهات بحدود قطاع غزة

استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم الثلاثاء، متأثراً بجروح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي، في مواجهات مطلع الشهر الجاري قرب الحدود شرق البريج في قطاع غزة، على ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في بيان "استشهد موسى محمد موسى (23 عاماً) من دير البلح وسط القطاع صباح اليوم متاثراً بعيار ناري في الظهر أصيب به، خلال فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار شرق البريج وسط قطاع غزة يوم الجمعة 1 مارس".

وبوفاة موسى يرتفع إلى 255 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا خلال هذه الاحتجاجات التي تبلغ الذروة كل يوم جمعة قرب الحدود منذ حوالي عام. وقتل جنديان إسرائيليان خلال الفترة نفسها.

وبدأت الاحتجاجات التي تتخللها غالباً مواجهات بين المتظاهرين والجيش على طول حدود قطاع غزة في 30 مارس العام الماضي.

ويطالب المشاركون في "مسيرات العودة" برفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ أكثر من عشر سنوات، وبعودة اللاجئين الفلسطينيين الى أراضيهم التي طردوا منها في 1948.