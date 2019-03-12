الكونجرس الأميركي يدعو أمين عام حلف الأطلسي إلى إلقاء كلمة أمامه

دعت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أمس، إلى إلقاء كلمة أمام الكونجرس في 3 أبريل هي بمثابة "رسالة صداقة" في وقت يظهر الحلفاء الأوروبيون عدم ثقتهم بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وجاءت دعوة بيلوسي لستولتنبرغ إلقاء الكلمة في 3 نيسان عند الساعة 11,00 (15,00 ت غ) باسم كل من الجمهوريين والديموقراطيين في الكونجرس.

وكتبت بيلوسي إلى أمين عام هذه المنظمة التي تضم 29 دولة "في هذا الوقت الحساس بالنسبة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، يتطلع الكونجرس الأميركي والشعب الأميركي إلى رسالة صداقة وشراكة منك، فيما نعمل معاً لتمتين تحالفنا المهم وتعزيز مستقبل السلام حول العالم".

ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض، يطالب الرئيس الجمهوري دونالد ترامب مراراً الأعضاء الآخرين في حلف شمال الأطلسي بزيادة إنفاقهم العسكري.

ويشكك الأوروبيون منذ يناير بمدى التزام ترامب بحلف شمال الأطلسي، بعد نشر صحيفة نيويوك تايمز معلومات تقول إن الرئيس الأميركي أكد لمسؤولين كبار في إدارته أكثر من مرة أنه لا يرى الفائدة من الحلف وأن على الولايات المتحدة الانسحاب منه.

ورأى ستولتنبرغ في أواخر يناير أن دعوة ترامب للدول الأعضاء في الحلف زيادة إنفاقها العسكري قد أثمرت.

وقال لقناة "فوكس نيوز" الأميركية "بحلول نهاية العام المقبل، سيضيف الحلفاء في الأطلسي"حوالي "100 مليار دولار إضافية للدفاع".

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