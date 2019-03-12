قوات سوريا الديموقراطية: مقتل 38 "داعشياً" في قصف جوي بالباغوز

قالت قوات سوريا الديموقراطية اليوم الثلاثاء، إنها تأكدت من مقتل 38 داعشياً في هجوم تدعمه الولايات المتحدة على آخر جيب لتنظيم داعش بشرق سوريا بعد قصف شديد للمنطقة الليلة الماضية.

وقال مصطفى بالي رئيس المكتب الإعلامي للقوات على "تويتر" إن ثلاثة من مقاتلي قوات سوريا الديموقراطية قتلوا وأصيب 10 آخرون.

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