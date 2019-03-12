مجلس العموم البريطاني يصوت على اتفاق ماي مع الاتحاد الأوروبي بشأن "بريكست"

يصوت أعضاء مجلس العموم البريطاني، مساء اليوم الثلاثاء، على الاتفاق الذي تفاوضت عليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي لتنظيم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من مارس الجاري.

وأعلن "داوننج ستريت" أمس أن التصويت سيتم في الموعد المقرر له في الثامنة من مساء اليوم.

وكانت ماي أجرت محادثات أمس مع رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جان-كلود يونكر في ستراسبورج. وصرحت ماي الليلة الماضية بأنها توصلت إلى تعديلات "ملزمة قانوناً" على اتفاق الخروج.

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وتضمنت التسوية تعديلات تؤكد قدرة بريطانيا على الخروج مما يسمى بشبكة الأمان التي تضمن حدوداً أيرلندية مفتوحة.

ولا يزال من غير الواضح تحديداً ما إذا كان هذا التعديل يعني تأمين دعم كاف لاتفاق الخروج خلال التصويت الحيوي الذي سيجريه مجلس العموم البريطاني اليوم.

وفي حال فشلت ماي في الحصول على دعم لخطتها خلال التصويت، فسيتم إجراء تصويتين آخرين يومي الأربعاء والخميس على ما إذا كان يتعين أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، أو ما إذا كان يتعين عليها تمديد المفاوضات وإرجاء الخروج.