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ظهر شريط فيديو مرتبط بحادثة طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية "بوينغ 737 ماكس" صوّر قبل 8 دقائق من تحطمها، ومقتل 157 راكباً وطاقم الطائرة. وبحسب ما ذكر موقع "express" البريطاني، صوّرت اللقطات على يد عارضة روسية سابقة، إيكاترينا بولياكوفا، قتلت في حادثة الطائرة مع زوجها ألكسندر بولياكوف. وكان كلاهما يحب الرحلات الغريبة.
وتظهر المرأة الروسية داخل الحافلة قبل الصعود إلى الطائرة. وتُظهر اللقطات أيضاً الطائرة على مدرج المطار في مطار أديس أبابا.
وفي غضون دقائق، تحطمت الطائرة بوينغ بعد إقلاعها ما أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرة بما في ذلك سبعة بريطانيين. ويجري التحقيق في سبب الحادث.
كانت هذه تفاصيل خبر التقطا الفيديو الأخير قبل أن يستقلّا الطائرة الإثيوبية وتنتهي عطلة "الحلم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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