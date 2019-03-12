"كوفلاند" تشعل حرب المتاجر في أستراليا

استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - من المقرر أن تقوم سلسلة المتاجر الألمانية العملاقة "كوفلاند" بإنشاء مركز توزيع عملاق في أستراليا سيكون بين الأكبر من نوعه.

ويقام المركز المذكور في المناطق الشمالية الصناعية بمدينة ملبورن عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز.

يأتي ذلك في ظل سعي كوفلاند زيادة وتيرة نشاطها في أستراليا.

يشار إلى أن كوفلاند هي جزء من رابع أكبر تكتل شركات بقالة في العالم، حيث ستقوم باستثمار 459 مليون دولار لإنشاء مخزن هائل بمساحة 110000 متر مربع على أرض قامت بشرائها في ميريفيلد بيزنس بارك المملوكة لـ MAB Corp وGibson Property.

بيد أن المجموعة لم تستقر بعد على شركة المقاولات التي ستقوم ببناء مركز التوزيع الذي سيحتوي على مناطق تخزين يتم التحكم في حرارتها، وتخزين أوتوماتيكي، ومكاتب على مساحة 3600 متر مربع.

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ومن المتوقع أن يخدم المركز شبكة من متاجر "الهايبرماركت" التي قامت سلسلة المتاجر الألمانية بتأسيسها في الولايات الأسترالية الشرقية وفقا لجوليا كيرن مديرة كوفلاند.

يذكر أن استثمار كوفلاند في بناء مركز توزيع على أحدث طراز سوف يثير منافسة هائلة في قطاع متاجر التجزئة بأستراليا البالغ قيمته 90 مليار دولار.

يشار إلى أن متاجر "كولز" وولورث" تقبعان تحت حصار الانتشار الكبير الذي حققته متاجر "ألدي" الألمانية التي تعد بمثابة الغريم اللدود لكوفلاند.

كوفلاند ستقوم باستثمار 459 مليون دولار لإنشاء مخزن هائل بمساحة 110000 متر مربع على أرض قامت بشرائها في ميريفيلد بيزنس بارك المملوكة لـ MAB Corp وGibson Property.