حدث في مثل هذا اليوم March 12, 2019

أحداث سياسية وعامة
538 - ملك القوط الشرقيين ينهي حصاره لروما ويعود إلى رافينا، وترك المدينة في أيدي العامة البيزنطيين منتصرا.
1812 - زلزال عنيف يدمر العاصمة الفنزويلية كراكاس.
1894 - تعبئة كوكا كولا في زجاجات وبيعها للمرة الأولى في فيكسبيرغ، ميسيسيبي، من قبل المشغل المحلي صودا جوزيف بيدينهارن.
1918 - موسكو تصبح عاصمة روسيا بعد أن كانت سانت بطرسبرغ العاصمة لمدة 215 عامًا.
1922 - أرمينيا وجورجيا وأذربيجان يشكلون جمهورية ما وراء القوقاز السوفيتية الاشتراكية.
1994 - بولندا وهنغاريا والتشيك ينضمون إلى حلف شمال الأطلسي.
2018 - تحطُّم طائرة الرحلة 211 يو إس بنغلا أثناء هُبُوطها في مطار تريبو?ان الدولي في كاتماندو مما أدَّى لِمقتل 51 راكبًا وجرح 20 آخرين.
مواليد
1479 - جوليانو دي ميديشي، دوق نمور.
1626 - أوبري جون، كاتب إنجليزي.
1685 - جورج بيركلي، لاهوتي أيرلندي.
1824 - غوستاف روبرت كيرشهوف، عالم فيزياء ألماني.
1838 - ويليام هنري بيركن، عالم كيمياء إنجليزي.
1890 - الملك محمد إدريس السنوسي، ملك المملكة الليبية.
1925 - ليو إساكي، عالم فيزياء ياباني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1973.
1927 - إيميت ليث، فيزيائي أمريكي.
وفيات
604 - البابا غريغوري الأول، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1964 - عباس محمود العقاد، كاتب مصري.
1970 - أحمد فؤاد الأهواني، عالم مصري في علم النفس.
1991 - رانيار غرانيت، عالم فنلندي في العلوم العصبية حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1967.
2017 - ستافرو جبرا، رسام رسام كاريكاتير لبناني.
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