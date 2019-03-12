حدث في مثل هذا اليوم March 12, 2019

أحداث سياسية وعامة

538 - ملك القوط الشرقيين ينهي حصاره لروما ويعود إلى رافينا، وترك المدينة في أيدي العامة البيزنطيين منتصرا.

1812 - زلزال عنيف يدمر العاصمة الفنزويلية كراكاس.

1894 - تعبئة كوكا كولا في زجاجات وبيعها للمرة الأولى في فيكسبيرغ، ميسيسيبي، من قبل المشغل المحلي صودا جوزيف بيدينهارن.

1918 - موسكو تصبح عاصمة روسيا بعد أن كانت سانت بطرسبرغ العاصمة لمدة 215 عامًا.

1922 - أرمينيا وجورجيا وأذربيجان يشكلون جمهورية ما وراء القوقاز السوفيتية الاشتراكية.

1994 - بولندا وهنغاريا والتشيك ينضمون إلى حلف شمال الأطلسي.

2018 - تحطُّم طائرة الرحلة 211 يو إس بنغلا أثناء هُبُوطها في مطار تريبو?ان الدولي في كاتماندو مما أدَّى لِمقتل 51 راكبًا وجرح 20 آخرين.

مواليد

1479 - جوليانو دي ميديشي، دوق نمور.

1626 - أوبري جون، كاتب إنجليزي.

1685 - جورج بيركلي، لاهوتي أيرلندي.

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1824 - غوستاف روبرت كيرشهوف، عالم فيزياء ألماني.

1838 - ويليام هنري بيركن، عالم كيمياء إنجليزي.

1890 - الملك محمد إدريس السنوسي، ملك المملكة الليبية.

1925 - ليو إساكي، عالم فيزياء ياباني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1973.

1927 - إيميت ليث، فيزيائي أمريكي.

وفيات

604 - البابا غريغوري الأول، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1964 - عباس محمود العقاد، كاتب مصري.

1970 - أحمد فؤاد الأهواني، عالم مصري في علم النفس.

1991 - رانيار غرانيت، عالم فنلندي في العلوم العصبية حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1967.

2017 - ستافرو جبرا، رسام رسام كاريكاتير لبناني.