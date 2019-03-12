كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: باكستان تنشر سرب كامل من طائرات إف -16 على الحدود الهندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت باكستان، يوم الاثنين تحذيرًا، للهند بعدم القيام بأي مغامرة خاطئة في ضوء الانتخابات الوطنية المقبلة في البلاد. وكانت الهند قد أكدت في وقت سابق أنها تحتفظ بمستوى مثالي من الاستعداد العسكري لمعالجة أي احتمال.

ذكرت صحيفة "هندوستان تايمز"، في تقرير لها نقلًا عن مسؤول دفاع هندي لم يكشف عن هويته، أنه في الوقت الذي يبذل فيه المجتمع الدولي جهودًا دبلوماسية لتخفيف حدة التوترات بين الهند وباكستان التي بدأت في منتصف فبراير، نشرت باكستان سربًا كاملًا من طراز إف -16 على طول الحدود الهندية.

ومن جانبه، قال أحد المسؤولين لصحيفة "هندوستان تايمز": "لقد أكدنا تقارير تفيد بأن القوات الجوية الباكستانية من طراز إف -16 التي تم الحصول عليها من كل من الولايات المتحدة والأردن في حالة تأهب قصوى على طول الحدود الهندية الباكستانية من حيدر أباد في السند إلى سكاردو في المناطق الشمالية".

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وأضاف: "تم تعزيز انتشار الجيش الباكستاني بما في ذلك الرادارات ونظام الدفاع الجوي على طول خط السيطرة مباشرة، بعد هجوم 14 فبراير في بولواما، حيث كانوا يتوقعون انتقامًا هنديًا شبيهًا بالضربة الجراحية".

وقالت وكالة "سبوتنيك"، إن السلطات الباكستانية لم تعلق بعد على تقرير وسائل الإعلام الهندية.

وأضافت الوكالة، أن حقيقة أن الحكومة الباكستانية لم تفتح المجال الجوي على طول الحدود الهندية التي أغلقت بعد الضربة الجوية الهندية في فبراير، تعتبر مؤشرًا على أن القوات الجوية الباكستانية في حالة تأهب كامل للعمل. إلى جانب ذلك، تم نشر 10 من فيلق روالبندي ومقره لواء من القوات الخاصة من سيالكوت من الجيش الباكستاني على طول خط السيطرة في جامو وكشمير.

وأخبرت مصادر دفاعية "سبوتنيك"، أن الجيش الباكستاني بدأ أيضًا في نقل جزء من قواته المنتشرة في بلوشستان باتجاه الحدود الهندية اعتبارًا من 28 فبراير.