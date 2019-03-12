كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة تعرض فايز السراج لمحاولة اغتيال في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تضاربت الأنباء حول تعرض موكب رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج لإطلاق نار، مساء أمس الاثنين، فور وصوله إلى مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس قادما من قطر.

وقال مصدر مسؤول في المطار إن الواقعة جرت فور وصول السراج إلى المطار، في محيط البوابة التي خرج منها موكبه، مؤكدا على عدم إصابة أي شخص، فيما شهد المطار حالة من الاستنفار الأمني الشديد.

في غضون ذلك، نفى مصدر من المكتب الإعلامي للناطق باسم المجلس الرئاسي تعرض السراج لمحاولة اغتيال، مضيفا أن إطلاق النار كان قرب المطار وليس داخله، بحسب موقع "بوابة الوسط" الليبية.

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وكان رئيس حكومة الوفاق الليبي في زيارة إلى دولة قطر التقى خلالها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الأحد، في الدوحة.

وتناول اللقاء "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية، وخصوصا تطورات الأحداث الأخيرة والتحديات التي تواجهها دولة ليبيا الشقيقة، وجهود المجتمع الدولي في الحفاظ على وحدتها وأمنها".

تجدر الإشارة إلى أن فائز السراج، رئيس وزراء الحكومة الليبية المعترف بها دوليا، أعلن أن ليبيا ستجري الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحلول نهاية العام الجاري.