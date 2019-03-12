كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الجمهوري الأيرلندي يدعي مسؤولية زرع قنابل لندن وجلاسكو الأخيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ادعى الجيش الجمهوري الايرلندي، مسؤوليته عن عدد من الأجهزة المتفجرة المزروعة في عددمن المباني في لندن وجلاسكو، الأسبوع الماضي.

وقالت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها كانت على علم بالادعاء، الذي تم استلامه من قبل منفذ إعلامي في أيرلندا الشمالية أمس، باستخدام كلمة مرور معترف بها.

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وكما أورد موقع "ميترو"، أشار الادعاء، إلى أنه تم إرسال خمسة أجهزة، إلا أنه لم يتم استرداد سوى أربعة أجهزة حتى الآن.

وقال متحدث باسم شرطة العاصمة: "تستمر التحقيقات في هذه الأجهزة ويتم إجراء التحقيقات ذات الصلة فيما يتعلق بالادعاء الذي تم تقديمه".

وأضاف: ‘نظرًا للحزم التي تم تلقيها الأسبوع الماضي، كانت هناك أوجه شبه بين الأجهزة التي تم إرسالها في الماضي والتي كانت مرتبطة بالمجموعات المنشقة المرتبطة بالإرهاب المرتبط بأيرلندا الشمالية، كان الضباط ينظرون بالفعل إلى هذا باعتباره خطًا للتحقيق".