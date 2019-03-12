كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طهران: منح بريطانيا حصانة دبلوماسية لنازانين زاغري قرار سياسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، القرار الذي اتخذته المملكة المتحدة لمنح نازانين زاغري الإيرانية- البريطانية المحتجزة في إيران حصانة دبلوماسية، قرار سياسي، لن يغير من الموقف القانوني لزاغري داخليا أو خارجية.

وقال قاسمي في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "قرار المملكة المتحدة هو قرار سياسي بحت ولا يغير من الوضع القانوني لزاغري، لا داخليا ولا خارجيا، ويتعارض مع مواقف بريطانيا الصريحة في الساحة الدولية".

وأضاف قاسمي أن "الحكومة البريطانية لم تبد حسن النية في هذا الإجراء، ولا نعتبر هذه الخطوة بناءة بأي شكل من الأشكال، ومن الممكن أن تعقد الوضع أكثر، وبعد هذا القرار لن يكون الأمر أسهل بالتأكيد".

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وكان وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، قد أعلن قبل أيام أن بلاده سوف تعطي "الحماية الدبلوماسية" لنازنين زاغري، البريطانية من أصول إيرانية المسجونة في إيران.

​وكانت زاغري اعتقلت في أبريل 2016، وتمت إدانتها بتهمة الدعاية والتآمر ضد إيران، وحكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات، حيث تقضي حاليا فترة محكوميتها. وكانت زاغري التي تحمل الجنسيتين الايرانية والبريطانية، حين اعتقالها، تعمل مديرة لمشروع في شركة إعلامية تابعة لمجموعة "تومسون رويترز".