كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سويسرا تنهي الرحلات الجوية التجارية لشركة طيران محلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغت وكالة الطيران السويسرية، رخصة الطيران التجاري لشركة طيران محلية تدير طائرات مروحية عتيقة، بعد تحطم إحدى طائراتها في جبال الألب العام الماضي، مما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص العشرين الذين كانوا على متنها.

وحسبما أوردت شبكة "فوكس نيوز"، قال المكتب الفيدرالي للطيران المدني، اليوم الثلاثاء، إنه أعاد النظر في مخاطر رحلات الركاب بطائرات عتيقة بعد تحطم طائرة يونكرز جو- 52 البالغة من العمر 79 عامًا في جنوب شرق سويسرا يوم 4 أغسطس.

وخلص المكتب، إلى أن الرحلات الجوية التجارية المستمرة "لم تعد تُلبي متطلبات السلامة اليوم، كما تم تشديد القواعد في أماكن أخرى في أوروبا هذا العام.

قال المكتب إنه على الرغم من أن جو إير لم تعد قادرة على العمل تجاريًا، إلا أنها - بشرط أن تفي بالشروط المختلفة - ستكون قادرة على مواصلة الرحلات الجوية الخاصة للأعضاء المسجلين الذين يدركون المخاطر المتزايدة.