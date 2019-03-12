كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل طيارين في تحطم طائرة بالصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصينية، أن طائرة مقاتلة تحطمت خلال مهمة تدريب في محافظة الجزيرة الجنوبية "هاينان"، مما أسفر عن مقتل الطيارين.

وقالت صحيفة جيش التحرير الشعبي الصيني الرسمية، على مدونتها، إن الحادث وقع اليوم الثلاثاء، في مقاطعة ليدونغ بجنوب غرب المحافظة، وإن السبب في وقوع الحادث قيد التحقيق.

وأضافت الصحيفة، أنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات على الأرض. ولم يذكر التقرير نوع الطائرة التي كانت مشاركة أو إعطاء تفاصيل أخرى.

تقع هاينان في بحر الصين الجنوبي، ولديها منشآت عسكرية متعددة تهدف إلى فرض مطالب الصين على مجرى المياه بأكمله تقريبًا. هذه الادعاءات محل خلاف من حكومات إقليمية أخرى.