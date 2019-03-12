كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دبلوماسى أمريكي: نريد اتفاق سلام فى أفغانستان وليس اتفاق انسحاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال القائم بأعمال السفير الأمريكى بالأمم المتحدة جوناثان كوهين إن الإدارة الأمريكية سعت للتوصل إلى اتفاق سلام شامل فى أفغانستان، وليس اتفاقية انسحاب.

وأضاف أن الاتفاق يجب أن يضمن ألا تصبح أفغانستان مرة أخرى منبرا للإرهاب العابر للحدود، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تضغط من أجل إنهاء قتل الأفغان.

ونقلت وكالة أنباء "بجفاك" الأفغانية عن السفير جوناثان قوله إن الاصلاحات الانتخابية الأفغانية التى لها جدول زمنى واقعى وحازم، يتم تنفيذها بالتشاور مع أصحاب المصلحة ومن بينهم المرشحون للرئاسة.

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وأوضح أن الولايات المتحدة تبذل كل ما فى وسعها لدعم الاستعدادات لإجراء انتخابات ذات مصداقية وتشجيع الحكومة الأفغانية على مواصلة الاستعدادات للانتخابات الرئاسية.

وخلال حضوره جلسة إحاطة لمجلس الأمن حول الوضع الحالى فى أفغانستان، دعا السفير الأمريكى إلى استخلاص الدروس من الانتخابات البرلمانية والدورات السابقة.