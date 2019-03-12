كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تعلن عن تطورات جديدة بأكبر حقل غاز في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة النفط الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن طهران بصدد إطلاق أربع مراحل جديدة في حقل بارس الجنوبي، أكبر حقل غاز في العالم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 110 ملايين متر مكعب يوميا.

وقالت وزراة النفط الإيرانية، في تغريدة لها موقع "تويتر": "من المحتمل أن تطلق إيران 4 مراحل جديدة من حقل الغاز العملاق في جنوب بارس، بطاقة إنتاجية تصل إلى 110 ملايين متر مكعب يوميا".

ولم ترد معلومات إضافية عن موعد إطلاق المراحل الأربع الجديدة.

وفي سياق آخر، أعلن المدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، عن طرح سندات بقيمة 20 تريليون ريال (أكثر من 476 مليون دولار) بالسوق الموازي للبورصة، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

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وأوضح كرباسيان أن فائدة هذه السندات 19 بالمئة وبأجل 3 سنوات، وتدفع فوائدها بواقع دفعة واحدة كل 6 أشهر.

وأكد كرباسيان أن شركة النفط الوطنية ستطرح عدة أوات تمويلية في السنة المالية الجديدة (تبدأ 21 مارس/آذار 2019)، لرسملة مشاريع النفط والغاز.