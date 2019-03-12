كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطوط الجوية لكوريا الجنوبية تعلق استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الخطوط الجوية لكوريا الجنوبية (إيستر جيت) تعليق استخدام طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس، لتقييم المخاوف المتعلقة بالسلامة.

وجاء قرار الخطوط الجوية لكوريا الجنوبية بعد حادث تحطم طائرة إثيوبية من نفس الطراز قبل يومين، ومقتل 157 شخصا كانوا على متنها.

وذكر بيان صادر عن رئيس "إيستر جيت" شو جونغ جو إننا "سنعلق العمل بطائرات بوينغ 737 ماكس بداية من 13 مارس"، مضيفا "اتخذنا هذا القرار بالتعاون مع وزارة النقل"، حسب ما نقلت صحيفة "ذا كوريان تايمز".

وتابع بيان رئيس الشركة إن "الشركة ستطلب من شركة أميركية مصنعة للطائرات تقديم مساعدة تقنية".

وأعلنت شركة "بوينغ" الأمريكية، أمس الأثنين، عن تزويد جميع طائراتها من طراز "بوينغ 737 ماكس" ببرنامج جديد في الأسابيع المقبلة.

وقالت الشركة في بيان لها إن القرار جاء على خلفية كارثة الطائرة الأثيوبية يوم الأحد، الماضي.

Advertisements

وأضافت الشركة بأنها تعمل بشكل مباشر مع إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي من أجل تطوير برامج وأنظمة خاصة ليتم تثبيتها على الطائرات من طراز "بوينج 737 ماكس"، بالإضافة لتحديث بعض الأمور بناء على طلب العملاء.

وتابعت الشركة بأن تزويد هذه الطائرات بالنظام الجديد سيكون في موعد أقصاه نهاية شهر أبريل/نيسان، كما سيشمل موافقة هيئة الطيران المدني على هذا البرنامج.

والبرنامج الذي تتحدث عنه الشركة قد تم إطلاق العمل على تحديثه بعد كارثة "بوينغ 737 ماكس" في إندونيسيا في نوفمبر الماضي.

ويتعلق هذا النظام بتطوير نظام التحكم في الطيران "MCAS" ولاسيما في مجال تحليل البيانات.

وهناك حاليا 300 طائرة من نفس الطراز تعمل، وتم طلب أكثر من 5 آلاف طائرة أخرى حول العالم منذ عام 2017، ويعد 737-MAX الطراز الأكثر مبيعا في العالم والأكثر قدرة على الطيران بشكل مستقل.