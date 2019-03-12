كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون يشيد بقرارات بوتفليقة.. ويدعو لـ"مهلة معقولة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، بقرار نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عدم الترشح لولاية خامسة، داعياً إلى مرحلة انتقالية "بمهلة معقولة".

وكان الرئيس الجزائري أعلن، مساء الاثنين، بعد أسابيع من التظاهرات الحاشدة الرافضة لترشحه، انسحابه من الانتخابات الرئاسية التي كان مزمعا إجراؤها في الـ 18 من أبريل المقبل

كما أعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد ندوة الحوار الوطني.

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وقال بوتفليقة في رسالة نشرتها وسائل الإعلام المحلية، إن الندوة الوطنية الجامعة ستقودها شخصية وطنية جامعة قبل نهاية 2019.

وأضاف أنه لم ينو قط الترشح للانتخابات الرئاسية مجدداً.