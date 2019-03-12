كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تتهم روسيا وكوبا بالتدخل فى فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبو، حكومتي كوبا وروسيا، بـ "التدخل لدعم رئيس غير شرعي" لفنزويلا، نيكولاس مادورو، ضد زعيم المعارضة خوان جويدو ، المعترف به كرئيس مؤقت من قبل 54 دولة.

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ووفقاً لوكالة افى الإسبانية، قال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي، مساء الإثنين، إن الدول التي تدعم مادورو، بحكم نظامه غير الشرعي، تنفذ نفس التدخل الأجنبي الذي يتهمون الآخرين به".

وعادة ما تتهم روسيا وكوبا والصين، الولايات المتحدة بانتهاج سياسة التدخل لقلب نظام الحكم فى فنزويلا وحكومتها الشرعية المتمثلة فى حكومة نيكولاس مادورو، بعد إعلان واشنطن وعشرات الدول الغربية اعترافها بجوابدو رئيسا لفنزويلا.