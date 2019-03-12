هل يفتح زيدان باب ريال مدريد في وجه “الدون” مجددا؟

زين الدين زيدان..الإسم الأكثر تداولاً بالصحاف الإسبانية المتخصصة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بعد عودته مجدداً لقيادة ريال مدريد، خلفاً لسانتياغو سولاري، المدرب المنفصل قبل ساعات عن المجموعة.

تقارير إعلامية إسبانية وأخرى قادمة من إيطاليا، أوضحت بأن عودة زيدان إلى قيادة ريال مدريد، قد تفتح الباب أمام عودة البرتغالي كريستيانو رونالدو مجدداً إلى “السانتياغو بيرنابيو”، بعد أقل من سنة على رحيله إلى يوفنتوس، في الصفقة الأبرز خلال ميركاتو الصيف الماضي.

المصادر ذاتها، قالت إن العلاقة القوية بين المدرب واللاعب البرتغالي، قد تمهد لعودته إلى مدريد، في حال لم يفز اللاعب مع فريق السيدة العجوز بأي لقب نهاية الموسم الرياضي الجاري.

في المقابل، رفض “زيزو” في المؤتمر التقديمي له أمس اللإثنين، الحديث عن إمكانية متابعة رونالدو بالفريق، مكتفياً بالتعليق : “كريستيانو رونالدو..إنه ليس موضوع اليوم”.

وأكد الفرنسي بأن عودته إلى تدريب ريال مدريد بعد حوالي 9 أشهر من استقالته، تعتبر “تحديا أكبر” من ولايته الأولى التي انطلقت من سنة 2016 وإلى غاية 2018.

وعلق زيدان في مؤتمره: “إنه تحد أكبر، بالتأكيد، إنها المرة الثانية”، مضيفا “لقد سئلت للتو: ألا تخاطر؟ لكن إذا نظرنا إلى هذا، لن أعود. ليس هناك فقط العودة، أنا متحمس لشيء آخر، إنه مشروع ثان بالنسبة لي، بالنسبة للنادي. سأقبل التحدي لأنني أرغب ذلك بشدة، أريد أن أعود إلى التدريب مرة أخرى، د بأن قلبي قال لي: لقد استرحت جيدا”.