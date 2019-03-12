بعد الكشف عن لائحته..برنامج”خاص” للمنتخب المغربي قبل مباراة الأرجنتين ومالاوي

برنامج خاص، ذلك الذي وضعه هيرفي رونار، مدرب المنتخب الوطني المغربي، تأهبا لمباراة الأسود أمام الارجنتين ودياً، واللقاء الشكلي الذي ستخوضه المجموعة أمام منتخب مالاوي، برسم آخر جولة من التصفيات التي ستؤهل لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، بمصر.

رونار قدم برنامجه، مساء أمس الإثنين، بعد ساعات من الإعلان رسميا عن الأسماء المدعوة للمباراتين الرسمية وأيضا الودية، ليختار تقسيم كتيبته إلى مجموعتين.

وحسب المدرب، فإن لائحة تضم 18 لاعباً ستسافر لملاوي، للمشاركة في مباراة الجولة السادسة من التصفيات، علما أن رفاق المهدي بنعطية قد ضمنوا تألهم سابقا للمشاركة ب”كان2019″ ، الذي سيعرف لأول مرة مشاركة24 منتخبا بدلا من 16.

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في المقابل، رونار سيستقر على 23 إسما ثمانية منهم فقط كانوا بلائحة مالاوي، لخوض المواجهة الودية البارزة أمام منتخب الأرجنتين، يوم 26 مارس، بملعب طنجة الكبير، وهي الأخيرة في برنامج الأسود، قبل بدأ استعدادات “الكان”، الذي سيقام شهر يونيو المقبل.

واختار هيرفي رونار 33 لاعبا في قائمته النهائية للمباراتين معاَ، اختار أن يضعهم في مجموعتين، حيث تم تسجيل تواجد عدد من اللاعبين المحليين، 3 منهم من فريق الرجاء البيضاوي، وهم عبد الإله الحافيظي، بدر بانون، وزكرياء حدراف، ولاعبين إثنين من الوداد، هما الحارس رضى التاكناوتي وإسماعيل الحداد، بالإضافة إلى عبد الكريم باعدي من صفوف حسنية أكادير.