شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ضربة جديدة لبوينج.. أستراليا تعلق رحلات “737 ماكس” بعد تحطم الطائرة الإثيوبية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:54 مساءً, 12 مارس 2019 م المناطق - الرياض أعلنت سلطات سلامة الطيران المدني في أستراليا اليوم، تعليق رحلات الطائرات من طراز “بوينج 737 ماكس” في مجالها الجوي، وذلك عقب تحطم طائرة من الطراز ذاته تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، صباح الأحد.

وقالت سلطات الطيران: “إن هذا التعليق يشمل الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى أستراليا”، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

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