ممثل شهير رئيسا جديدا للحكومة في بيرو

عين رئيس بيرو مارتن فيزكارا، الممثل المسرحي والسينمائي المعروف سلفادور ديل سولار رئيسا للوزراء.

وأقسم سولار، المحامي أيضا، اليمين الدستورية مع الأعضاء الـ18 في الحكومة الجديدة التي تضم 9 نساء.

ويخلف ديل سولار البالغ من العمر 48 عاما سيزار فيلانويفا الذي استقال الجمعة بعد 11 شهرا على رأس الحكومة.

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وبعد مهنة طويلة في المسرح ثمّ في السينما والتلفزيون، بات سولار وزيرا للثقافة عام 2016 تحت رئاسة بيدرو بابلو كوزينسكي (2016-2018). وحينها أصبح على معرفة بالرئيس الحالي مارتن فيزكارا الذي كان وزيرا للنقل.

واستقال ديل سولار من تلك الحكومة أواخر عام 2017 احتجاجا على منح العفو للرئيس الأسبق ألبرتو فوييموري المدان بجرائم ضد الإنسانية.

وتكهنت حينها صحافة البلاد التي تشبّه ديل سولار بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الممثّل سيترشح لرئاسة الجمهورية.

وهذه أول حكومة بتاريخ البلاد تضم 9 نساء في وزارات منها التعليم والزراعة والصحة والعمل والبيئة، كما تضمّ أيضا لأول مرة وزيرا مثلي الجنس.